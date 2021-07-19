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İSLAM Arefe günü ihlas suresi kaç kez okunur?
İSLAM

Arefe günü ihlas suresi kaç kez okunur?

Arefe günü ihlas suresi okumanın faydaları nelerdir? Arefe günü sebebiyle milyonlar bu önemli günü nasıl geçirmeleri gerektiğini, hangi ibadetlerini yerine getirmelerinin şart olduğunu araştırmaya başladı. Peki, arefe günü hangi dualar okunur? Arife günü kaç ihlas okunur?

Yeniakit Publisher
2021-07-19 09:17:00 -
Arefe günü ihlas suresi kaç kez okunur?

Mübarek kurban bayramı 20-23 Temmuz 2021’de idrak edilecek. Kurban bayramından önce milyonlar arefe günü yerine getirmeleri gereken ibadetlerin neler olduğunu merak ediyor. Peki, arefe günü nasıl geçirilmeli? Arife günü kaç ihlas okunmalı?

Arefe günü ihlas suresi kaç kez okunur?

Arefe günü İhlas suresinin 1000 kez okunmasının faziletleri olduğu din büyüklerince belirtiliyor.

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

İhlas suresi okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı. 

Arefe günü hangi zikirler çekilir?

1- La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

2- Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

3- La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Teşrik tekbiri nedir?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

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