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Aktüel

Ardahan'da sele kapılan dananın sudan çıkma mücadelesi görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-08-04 14:18:22 -
Ardahan'da sele kapılan dananın sudan çıkma mücadelesi görüntülendi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sele kapılarak bir süre sürüklenen dananın, sudan çıkma mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde meydana gelen sele kapılan dana, bir süre sürüklendikten sonra sudan çıkmayı başardı.

Suya kapılan hayvanı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Erdem Yıldız, AA muhabirine, sağanağın köylerinde hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Suya kapılan danayı cep telefonu kamerasıyla görüntülediğini ifade eden Yıldız, "Hayvanlar dönüş yolundaydı, yani köye geliyordu. Ancak önlerinde yükselen su ciddi tehlike oluşturdu. Tam o sırada bir hayvan sel suyuna kapıldı. Şükür ki hayvan kurtulmayı başardı." dedi.

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