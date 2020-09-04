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Aktüel Ardahan'da nikah merasimlerinin süreleri 1 saat ile sınırlandırıldı
Aktüel

Ardahan'da nikah merasimlerinin süreleri 1 saat ile sınırlandırıldı

Kentte nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisi görevlendirilip tedbirlere uymayanlarla yasal işlem yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-04 10:02:46 -
Ardahan'da nikah merasimlerinin süreleri 1 saat ile sınırlandırıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlere yönelik bazı kararlar alındı.

Kentte son günlerde artan Kovid-19 vakalarının engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşülmesi amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vekili Cem Gümrükçü başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 2 Eylül tarihli "Kovid-19 Ek Tedbirler" konulu yazısına istinaden sokak/köy ile sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmemesinin, nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulması istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda oyun oynanması/dans edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklandı.

Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine, tedbirlere uymayanlarla ilgili işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."


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