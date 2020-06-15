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Sağlık

Ardahan’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Ardahan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında maske kullanımını il genelinde zorunlu hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:06:10 -
Ardahan’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Ardahan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında maske kullanımını il genelinde zorunlu hale getirdi.


Konu ile ilgili Ardahan Valiliği’nden yapılan açıklamada açık alanlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşlar için maske kullanımının yeni bir karar alınıncaya kadar zorunlu olmasına karar verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren Kent merkezi ve 5 ilçede zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşların, kendileri ve diğer vatandaşların sağlığı için maske kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Vak’a sayısının düşük olduğu Ardahan’a başka illerden gelen vatandaşlardan dolayı artış meydana geldi. Şu an vak’a sayısı 17’ye yükseldi. Bu nedenle alınan karar ile vak’a sayısının daha da artmaması için bu ve benzeri bazı tedbirler alındı. Tüm eski tedbirlere ilave olarak korona virüs salgını ile mücadele çalışmalarına önemli katkı sağlayacağı düşünüldüğünden, İlimiz genelinde açık alanlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşlarımız için maske kullanımının yeni bir karar alınıncaya kadar zorunlu olmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmiştir.

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