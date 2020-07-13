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Aktüel

Ardahan'da kurbanlık sevkiyatları hız kazandı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 10:24:09 -
Ardahan'da kurbanlık sevkiyatları hız kazandı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da dün başlayan kurbanlık sevkiyatı artarak sürüyor.

Türkiye'de hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Ardahan'da, bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik yaşanıyor.

Besicilerin özenle yetiştirdiği binlerce hayvan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi ekiplerince yapılan kontrollerin ardından kamyon ve tırlara yüklenerek başka illere sevk ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sevkiyatların bölge ekonomisine hayırlar getirmesini temenni ederek, "Dün ve bugün sevkiyatlarda hareketlilik var. Bu hareketlilik ve yoğunluk sürecek. Temennimiz, bu hareketlilikte üreticimiz ve bölgemizin kazançlı olmasıdır." dedi.

Besici İsmail Çoban da sezondan ümitli olduğunu ifade ederek, "Temennimiz, gittiğimiz yerden kazançla dönelim. Öyle de görülüyor. Sezon iyi geçecek inşallah. Ben kurbanlıklarımı Rize'ye götürüyorum. Rize benim için daha uygun." diye konuştu.

Çoban, kurbanlıkların büyükbaş hayvanlardan oluştuğunu sözlerine ekledi.

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