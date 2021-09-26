Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle tırlar yolda kaldı
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde başlayan sağanak bir süre sonra yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı.
Kar ve tipi, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolları başta olmak üzere kentin yüksek kesimindeki yollarda ulaşımı aksattı.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde birçok tır yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kaldı.
Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkisinde ise bir tır, kar nedeniyle yoldan kayarak yan yattı.