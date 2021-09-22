Arda Yurtseven bulundu mu? Arda Yurtseven kimdir nerede bulundu?
Kartal'a yaşayan 16 yaşındaki Arda Yurtseven'den ailesi ve yakınları günlerdir haber alamıyordu. Arda Yurtseven'i arama çalışmaları sürerken acı haber geldi. Peki, Arda Yurtsever bulundu mu?
Kartal'da yaşayan Arda Yurtsever'e ailesi pazartesi günü ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. 16 yaşındaki Arda'nın cep telefonu sinyaline ulaşıldı. Bunun üzerine çalışmalar genişletildi.
Arda Yurtseven bulundu mu? Arda Yurtseven kimdir nerede bulundu?
Arda'nın telefon sinyallerine ulaşılmasının ardından Aydos Ormanı'nda arama başlatıldı. AKUT, Çevik Arama Kurtarma Timi ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin katıldığı arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı.
19 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni ise bir ağaca asılı olarak bulundu. 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Arda Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.