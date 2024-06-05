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Spor Arda Turan’ın motivasyon konuşması olay oldu! Futbolcusu Luccas Claro’ya bağırdığı anlar böyle görüntülendi
Spor

Arda Turan’ın motivasyon konuşması olay oldu! Futbolcusu Luccas Claro’ya bağırdığı anlar böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-06-05 07:44:00 - 2024-06-05 07:44:48

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’ın Luccas Claro’ya yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyada viral oldu.

Milli yıldız Arda Turan, Eyüpspor'a antrenör olduktan sonra adından sıkça söz etmeye başladı. 2023-2024 sezonunu Arda Turan'la 1. sırada bitiren Eyüpspor'da bu başarının nereden geldiği belli oldu. Oyuncularıyla özel olarak ilgilenen Arda Turan'ın son görüntüsü viral oldu.

Luccas Claro ile yaptığı motivasyon konuşmasında "Eğer Ronaldo seninle 1’e 1 kalırsa sen kazanırsın. Lütfen geri gitme." dediği sözler gündem oldu. İşte o video...

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