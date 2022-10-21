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Spor Arda Turan'dan Galatasaraylıları şoke eden hamle!
Spor

Arda Turan'dan Galatasaraylıları şoke eden hamle!

Son olarak Galatasaray'da forma giyen ve kısa süre önce futbolu bıraktığını açıklayan Arda Turan'ın geleceği, futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Teknik direktörlük yapmak istediğini her fırsatta dile getiren ve bu yönde çalışmalar yaptığını vurgulayan Arda Turan için flaş bir iddia gündeme geldi. Deneyimli futbol adamının Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alacağı ve sezona burada devam edeceği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 10:59:00 -
Arda Turan'dan Galatasaraylıları şoke eden hamle!

Son olarak Galatasaray'da forma giyen ve kısa süre önce futbolu bıraktığını açıklayan Arda Turan'ın geleceği, futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Teknik direktörlük yapmak istediğini her fırsatta dile getiren ve bu yönde çalışmalar yaptığını vurgulayan Arda Turan için flaş bir iddia gündeme geldi. Deneyimli futbol adamının Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alacağı ve sezona burada devam edeceği öne sürüldü.

Kariyerinde Atletico Madrid, Barcelona, Başakşehir ile Galatasaray formalarını giyen ve futbolu sarı - kırmızılı forma altında bırakan Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Futbol dünyasında birçok teknik adamla çalışmış olan Arda Turan'ın yoluna Spor Toto Süper Lig'de devam edeceği ifade edildi.

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 18 puan toplayarak 6. sırada yer alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibine sürpriz bir ismin dahil edileceği iddia edildi.

"AVCI'NIN YARDIMCISI OLACAK"
Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmak istediğini dile getiren Arda Turan'ın Başakşehir'de birlikte çalıştığı Abdullah Avcı'nın yardımcı antrenörü olacağı iddia edildi.

Abdullah Avcı'nın yardımcılarından Orhan Ak ile arasında kuvvetli bir bağ bulunan Turan'ın bordo - mavililere gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.

 

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