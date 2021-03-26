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Spor Arda Turan'dan Fatih Terim'e destek
Spor

Arda Turan'dan Fatih Terim'e destek

Galatasaray'da Arda Turan, PFDK tarafından teknik direktör Fatih Terim'e verilen 2 maç men cezasına sosyal medya hesabı üzerinden "adalet terazisi" paylaşımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 17:11:00 -
Arda Turan'dan Fatih Terim'e destek

Galatasaray'da kaptanlardan Arda Turan, PFDK tarafından teknik direktör Fatih Terim'e verilen 2 maç men cezasına sosyal medya hesabı üzerinden "adalet terazisi" paylaşarak tepki gösterdi.

Hatırlanacağı üzere PFDK tarafından Fatih Terim'e verilen 2 maçlık ceza sonrası Galatasaray teknik direktörü profil fotoğrafını "adalet terazisi" yapmıştı.

Sarı-Kırmızılı takım taraftarları da profillerini "adalet terazisi" yaparak Terim'e destek vermişti.

Kulüp bu konuda herhangibir adım atmazken futbolculardan ilk harekete geçen isim Arda Turan oldu...

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