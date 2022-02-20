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Spor Arda Turan iyice gözden düştü!
Spor

Arda Turan iyice gözden düştü!

Galatasaray'da Göztepe maçının kadrosu açıklandı. Uzun süredir sakat olan Fernando Muslera karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi. Sakatlığı bulunmayan Arda Turan, Domenec Torrent tarafından Göztepe maçının kadrosuna alınmadı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 16:25:00 -
Arda Turan iyice gözden düştü!

Galatasaray'da Göztepe maçının kadrosu açıklandı. Uzun süredir sakat olan Fernando Muslera karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi. Sakatlığı bulunmayan Arda Turan, Domenec Torrent tarafından Göztepe maçının kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın Göztepe ile karşılaşacağı maçın kadrosu açıklandı. Domenec Torrent'ten flaş tercihler geldi.

MUSLERA GERİ DÖNDÜ, ARDA YOK!

Sarı-kırmızılı ekipte uzun süredir sakatlığı bulunan Muslera takım kadrosuna dahil edildi. Arda Turan ise sakatlığı bulunmamasına rağmen İzmir'e götürülmedi. Domenec Torrent'in bu tercihi sosyal medyada çok konuşuldu.

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