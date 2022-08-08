  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD başına ödül koymuştu... Pakistan öldürdü!

TOGG’dan muhteşem haber! İlk batarya paketlendi

Rusya neye uğradığını şaşırdı! Türkiye'den satın almak için apar topar harekete geçtiler

Dünya gıda krizi ile boğuşurken Almanya, İspanya ve Hollanda Türkiye'den satın almak için harekete geçti

Fenerbahçe'ye kızdı, eşine bakın ne yaptı! Skandal olay

Türkiye’ye milyarca dolarlık küstah tehdit: Rusya'daki gibi dev şirketleri ülkeden çekeriz

900 yıllık tarihi köprü dakikalar içinde yanıp yok oldu

Altın fiyatları tamı tamına yüzde 56 düştü! Vatandaşlarının Türkiye'ye akın ettiği ülkede şok

Zillet ittifakında yeni çatlak! Kılıçdaroğlu'nun sözleri İYİ Partilileri kızdırdı

8 Ağustos 1928: Taksim Cumhuriyet Anıtının Açılması
Spor Arda Turan, Galatasaray'daki görevini bekliyor!
Spor

Arda Turan, Galatasaray'daki görevini bekliyor!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Torreira ve Mertens'i ikna ederken perde arkasında Arda Turan'dan destek aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 14:50:00 -
Arda Turan, Galatasaray'daki görevini bekliyor!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Torreira ve Mertens'i ikna ederken perde arkasında Arda Turan'dan destek aldı.

Galatasaray'ın önceki gece İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yaptığı Lucas Torreira ile Dries Mertens transferlerinin perde arkası ortaya çıktı. 1+1 yıllık anlaşma sağlanan Mertens ile 3+1 senelik imza atacak olan Torreira'yı Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ikna etti.

İki oyuncu da görüşmelerde, takımın geçen sezonu 13. sırada bitirmesinin nedenlerini sordu. Lig ve Avrupa'da iki farklı takım olduğunu vurgulayan Timur, "Sizi istiyoruz çünkü şampiyon olacak bir kadro kuruyoruz ve sizden bu projeye inanmanızı istiyoruz. Şampiyonluk için lazımsınız'' sözleriyle ikna sürecinde başarılı oldu.

Cicaldau'nun (6.5 milyon Euro) daha düşük rakamına Arsenal'den Torreira'nın bonservisini alan Galatasaray, Uruguaylı ön libero için 6 milyon Euro ödeyecek.

Sabah'a göre; Sarı-kırmızılılar, Feghouli'nin 4 milyon Euro'yu bulan maaş bütçesini ise Mertens'e ayırdı ve Belçikalı yıldız da performans-başarı odaklı opsiyonlu sözleşmeyi kabul etti.

GİZLİ SPORTİF DİREKTÖR ARDA TURAN

Galatasaray Futbol Direktörü olarak Cenk Ergün atandı ancak Abdülkerim Bardakcı başta olmak üzere transferleri Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur bitirdi. Timur; Torreira ve Mertens'i aynı uçakla getirirken, perde arkasında Arda Turan'dan destek aldı. G.Saray'la sözleşmesi biten ve henüz geleceğiyle ilgili kararını vermeyen Arda'yı, Erden Timur sportif direktör olarak görmek istiyor.

 


Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!
Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!

Spor

Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!

Mersin usulü patates tarifi: Kahvaltınızı süsleyecek pratik bir tarif!
Mersin usulü patates tarifi: Kahvaltınızı süsleyecek pratik bir tarif!

Kadın - Aile

Mersin usulü patates tarifi: Kahvaltınızı süsleyecek pratik bir tarif!

Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!
Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!

Sağlık

Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!

Bakanlık harekete geçti, dünyada bir ilk! Metrolarda ilk kez...
Bakanlık harekete geçti, dünyada bir ilk! Metrolarda ilk kez...

Gündem

Bakanlık harekete geçti, dünyada bir ilk! Metrolarda ilk kez...

Saçınız beyazlamaya başladıysa! Önemli bir hastalığın ilk belirtisi olabilir
Saçınız beyazlamaya başladıysa! Önemli bir hastalığın ilk belirtisi olabilir

Sağlık

Saçınız beyazlamaya başladıysa! Önemli bir hastalığın ilk belirtisi olabilir

Ödem atıcı doğal yöntem: Gece yatmadan önce ödem nasıl atılır? Mercimek ödem yapar mı?
Ödem atıcı doğal yöntem: Gece yatmadan önce ödem nasıl atılır? Mercimek ödem yapar mı?

Kadın - Aile

Ödem atıcı doğal yöntem: Gece yatmadan önce ödem nasıl atılır? Mercimek ödem yapar mı?

Dondurma uyarısı: Bu saatten önce tüketin! Evde katkısız, pratik ve doğal dondurma tarifi
Dondurma uyarısı: Bu saatten önce tüketin! Evde katkısız, pratik ve doğal dondurma tarifi

Kadın - Aile

Dondurma uyarısı: Bu saatten önce tüketin! Evde katkısız, pratik ve doğal dondurma tarifi

Gnocchi (Niyokki) tarifi nasıl yapılır? Domates soslu gnocchi yanına ne gider? Makarna gnocchi hangi ülkenin yemeği?
Gnocchi (Niyokki) tarifi nasıl yapılır? Domates soslu gnocchi yanına ne gider? Makarna gnocchi hangi ülkenin yemeği?

Kadın - Aile

Gnocchi (Niyokki) tarifi nasıl yapılır? Domates soslu gnocchi yanına ne gider? Makarna gnocchi hangi ülkenin yemeği?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Kesinlikle yalan ardayı kulüpte görevlendirecekler ama taraftar tepkisini engellemeleri gerekiyor!!! 
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23