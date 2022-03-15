Arda ile yola devam

Fenerbahçe, Avrupa takımlarının takibindeki Arda Güler'le yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe, Avrupa takımlarının takibindeki genç yetenekle yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Arda, 18 yaşından küçük olduğu için en fazla 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Alanya maçının 74'üncü dakikasında Mesut'un yerine oyuna giren ve 16 dakika içerisinde 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Arda Güler, maçın kahramanlarından biri oldu.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

17 yaşındaki yetenek, performansıyla da Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. Bu gelişmeler sonrası harekete geçen yönetim, 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Arda ile yeni bir sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Haber Global'de yer alan habere göre; 18 yaşından küçük olduğu için Arda, en fazla üç yıllık sözleşmeye imza atacak. Genç oyuncunun ücretinde de iyi bir iyileştirme yapılacak. İmzaların ise kısa bir süre içinde atılması bekleniyor

Arda Güler, 2019 yılında Gençlerbirliği'nden 400 bin TL karşılığından transfer edilmişti. Arda Güler'in sonraki satışının kârından elde edilecek rakamın yüzde 20'lik payı Gençlerbirliği'ne verilecek.

FIFA NEZDİNDE ONAY İÇİN 18'E GİRMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan FIFA nezdinde, 18 yaş altında yapılan sözleşmeler herhangi bir bağlayıcılığa tabii değil. Sarı-lacivertlilerin, Arda Güler 18 yaşına girdikten sonra bir kez daha sözleşme imzalaması gerekiyor.

Arda Güler'in maaşı yönetim tarafından sır gibi saklanıyor.