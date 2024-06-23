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Spor Arda Güler'den çok konuşulacak paylaşım
Spor

Arda Güler'den çok konuşulacak paylaşım

Yeniakit Publisher
2024-06-23 12:49:00 -
Arda Güler'den çok konuşulacak paylaşım

A Milli Futbol Takımımız, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Portekiz maçına yedek soyunan Arda Güler sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

A Milli Futbol Takımı, F grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Portekiz'in gollerini 22. dakikada Bernardo Silva, 29. dakikada Samet Akaydin (kk) ve 56. dakikada Bruno Fernandes attı. Ay-yıldızlılar bir sonraki maçta Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Arda Güler paylaşım yaptı

Oyuna 70. dakikada giren Arda Güler, karşılaşmanın ardından sosya medyadan paylaşımda bulundu. A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile olan fotoğrafını paylaşan Arda, ''Bu takıma inanmaktan ve bizi desteklemekten vazgeçmeyin çünkü biz son dakikaya kadar ülkemiz için savaşmayı bırakmayacağız" dedi.

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