Fenerbahçe ve Ümit Milli Takım’ın formasın giyen Arda Güler hastaneye kaldırıldı. Peki, Arda Güler sakatlandı mı?

Arda Güler sağlık durumu | Arda Güler neyi var niye hastaneye kaldırıldı?

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Takım kampında bulunan Arda Güler'in sağlık sorunları sebebiyle Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "Gürcistan ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıkları kapsamında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Ümit Milli Takımımızda Arda Güler, 25 Eylül 2022 tarihinde gece başlayan karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda ilgili hastaneye götürülmüş, burada yapılan tetkikler ve tıbbi değerlendirme sonucunda ‘viral gastroenterit’ tanısıyla tedavisine başlanmıştır. Önerilen tedavi çerçevesinde üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlanarak Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynayacağı özel maçın aday kadrosundan çıkarılmıştır” denildi.

Arda Güler kim kaç yaşında?

Arda Güler 25 Şubat 2005'te Ankara Altındağ'da dünyaya geldi. 2014-2019 yılları arasında Gençlerbirliği altyapısında oynayan Arda Güler, 2019'da sarı-lacivertli kulüp altyapısına transfer oldu.

14 yaşında Fenerbahçe altyapısına giren, Elit Akademi Ligi U14'te 21 maçta 12, Elit Akademi Ligi U15'te 13 maçta 5, Elit Akademi Ligi U16'da 6 maçta 1 gol, Fenerbahçe U19'da 22 maçta 10 gol, 7 asistle oynadı. Arda bu performansından sonra A takıma yükseldi.

Arda Güler 13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.17 Mart 2022 tarihinde aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 6 futbolcu ile toplu imza töreni yapıldı. Arda, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Arda Güler şimdiye kadar Fenerbahçe A Takımı formasıyla 23 maça çıktı ve sahada 520 dakika kaldı. Arda 5 gol atıp 5 asist yaptı.