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Spor Arda Güler kaç yaşında? Arda Güler hangi takımlarda oynadı?
Spor

Arda Güler kaç yaşında? Arda Güler hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe, Hatayspor’u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımda Arda Güler sergilediği futbolla dikkat çekti. Peki, Arda Güler kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2022-02-20 22:03:00 - 2022-02-20 22:19:23
Arda Güler kaç yaşında? Arda Güler hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçının ilk 11’inde genç oyuncular Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp'a şans verdi. Arda Güler ise sergilediği performansla dikkatleri çekti. Peki, Arda Güler kaç yaşında?

Arda Güler kaç yaşında?  Arda Güler hangi takımlarda oynadı?

Arda Güler 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. 2014 yılında kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlaya Arda Güler, Şubat 2019'da Fenerbahçe'ye transfer oldu.

14 yaşında Fenerbahçe altyapısına giren, Elit Akademi Ligi U14'te 21 maçta 12, Elit Akademi Ligi U15'te 13 maçta 5, Elit Akademi Ligi U16'da 6 maçta 1 gol, Fenerbahçe U19'da 22 maçta 10 gol, 7 asistle oynadı. Arda bu performansından sonra A takıma yükseldi.

Çağtay Kurukalıp kim kaç yaşında? Çağtay Kurukalıp hangi takımlarda oynadı:
Çağtay Kurukalıp kim kaç yaşında? Çağtay Kurukalıp hangi takımlarda oynadı:

Spor

Çağtay Kurukalıp kim kaç yaşında? Çağtay Kurukalıp hangi takımlarda oynadı:

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