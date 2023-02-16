Arda Güler gerçeği! 6 milyon TL bağışladı mı?

Fenerbahçeli Arda Güler’in 6 milyon TL bağışladığı bilgisinin doğru olmadığı, sadece isim benzerliği olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında 115 milyar 146 milyon 528 bin liralık bağış rakamına ulaşıldı. Haber7'ye görü; "Türkiye Tek Yürek" isimli yardım kampanyasına birçok kurum, sanatçı, sporcu, siyasetçi ve iş insanı bağışta bulunarak depremzedeler için destekde bulundu.

Arda Güler 6 milyon TL bağışladı iddiası

Tüm Türkiye'nin seferber olduğu yardım kampanyasına Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in de bağışta bulunduğu iddia edilmişti. Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı Fenerbahçe muhabiri Süha Gür, Arda Güler'in 6 milyon TL bağışladığı iddiasının doğru olmadığını, isim benzerliği yaşandığını söyledi.