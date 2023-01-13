Arda Güler artık Fenerbahçe'den uçuyor!

Arda Güler İtalya'nın yolunu tutuyor. Fenerbahçe'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Arda Güler hakkında flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İtalyan basını, 17 yaşındaki yıldız için Napoli'nin resmi teklifte bulunmaya hazırlandığını yazdı.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun yıldız adayı Arda Güler, bu sezon fazla forma şansı bulmasa da Avrupa'da gündemden düşmüyor. Dev kulüplerin yakından ilgilendiği 17 yaşındaki futbolcu hakkında İtalyan basınından flaş bir iddia daha geldi. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Sarı-Lacivertli yönetimle bu ay içinde resmi temaslara başlayacak. İtalyan ekibinin scoutlarının uzun süredir Arda Güler'i takip ettikleri belirtilirken, Giuntoli'nin ise gelen olumlu raporlar üzerine transfere karar verdiği öne sürüldü.

Akşam'a göre; Napoli ile son dönemde transfer konusunda yakın ilişki kuran Fenerbahçe, Eljif Elmas ve Kim Min-jae'yi önemli bonservis bedelleri karşılığında İtalyan ekibine satmıştı. Napoli'nin, Fenerbahçe ile kurduğu yakın ilişkiyi Arda Güler transferinde de koz olarak kullanmayı düşündüğü ifade edildi. Haberde ayrıca, Napoli ile Fenerbahçe arasındaki transfer görüşmelerinde Sarı-Lacivertli kulüp adına müzakereleri sportif direktör Mario Branco'nun yöneteceği kaydedildi.

Genç yeteneğin sözleşmesinde özel madde bulunuyor. Arda Güler, bu sezon 1500 dakikanın altında süre alırsa 5 milyon euro karşılığında serbest kalabiliyor. Bu sürenin üzerine çıkması durumunda ise Arda'nın serbest kalır maddesi 17.5 milyon euro olacak. Başarılı oyuncu bu sezon 13 maçta 305 dakikada sahada kaldı. 17 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken, 1 de asist yaptı. Genç yeteneğinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.