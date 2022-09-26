Arda Güler apar topar hastaneye kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Arda Güler'in karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle hastaneye götürüldüğünü ve Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, viral gastroenterit tanısı konan genç oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

İşte açıklama

Gürcistan ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıkları kapsamında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Ümit Milli Takımımızda Arda Güler, 25 Eylül 2022 tarihinde gece başlayan karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda ilgili hastaneye götürülmüş, burada yapılan tetkikler ve tıbbi değerlendirme sonucunda "viral gastroenterit" tanısıyla tedavisine başlanmıştır.

Önerilen tedavi çerçevesinde üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlanarak Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynayacağı özel maçın aday kadrosundan çıkarılmıştır.