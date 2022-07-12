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Yerel Arazi kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Yerel

Arazi kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Van'ın Çatak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 10:58:00 -
Arazi kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, kavga, Çatak ilçesi Dokuzdam (Sırmalı) Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma silahlı, sopalı kavgaya dönüştü.

2'si ağır 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulansla Çatak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı.

Yaralılar Çatak Devlet Hastanesine getirilir getirilmez İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan hastaneye gelerek yararılar ve yakınlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kavgada ağır yaralanan Y.B. isimli şahıs, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut'un talimat ile olayın daha da büyümemesi için ilçe merkezi ve Sırmalı Mahallesi giriş çıkışları güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı.

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