Araştırmanız batsın! Bebek cinayeti 'kürtaj' çığırtkanlığına soyundular

Kadir Has Üniversitesi Türkiye'de bebek cinayeti 'kürtaj'ı araştırdı. Ülkemizde isteğe bağlı 'kürtaj hakkı'nın 1983 yılında yasalaştığı söylenen araştırmada, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olup ulaşılabilen 295 hastaneden 10 tanesinin isteğe bağlı kürtaj hizmeti verdiğinden şikayet edildi. Bebek cinayetinin araştırıldığı ve sonuçların yayımlandığı raporda şu eleştiri yapıldı: 'Yasal ancak ulaşılabilir değil'

Araştırmayı haberleştiren sözde kadın savunucusu paçavra Birgün ise 'Bu bir kadın hakkı isyanıdır' başlığını kullandı. Bebek cinayetini kadın hakkı olarak savunan Birgün, şunlardan şikayet etti:

'Kendi ahlak normlarını ortaya koyuyorlar'

"Kürtaj ve doğum kontrolü, kentleşmeyle birlikte gelen modern çağın, geleneksel aile yapısının parçalanması veya yükselen sekülarizmin bir ürünü olarak ortaya çıkmış yöntemler değil. Tarih boyunca kadınlar, sağlıkları, mutlulukları, ekonomik kaygıları ya da sıralayacağımız birçok nedenden ötürü kürtaj hakkını talep eder. Ancak özellikle semavi dinlerin, dünyevi işlere müdahale etme isteğiyle birlikte gelişen arzuları, toplumsal hayatı şekillendirmeye ve kendi 'ahlak' normlarını ortaya koymaya başladı."

'İsteğe bağlı kürtaj yapılmıyor diyen hastaneler yüzde 54'e çıktı'

"Yasal bir hak olan isteğe bağlı kürtaj başvurusuna olumsuz cevap veren hastaneler ise 'yasak', 'yasal değil', 'yapılmaması doktorun tercihi', 'devlette yasak', 'prosedür/kural böyle', 'üst merci tarafından onaylanmıyor' gibi gerekçeler öne sürüyor veya başka hastanelere yönlendiriyor. 'İsteğe bağlı kürtaj yapılmıyor' cevabını veren hastanelerin oranı 4 yılda yüzde 12’den yüzde 54’e çıkmış durumda."