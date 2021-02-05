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Gündem Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı: Doğu Türkistan'daki Çin vahşetine Türkiye olarak göz yumamayız!
Gündem

Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı: Doğu Türkistan'daki Çin vahşetine Türkiye olarak göz yumamayız!

yeniakit.com.tr "Ülke Gündemi" programına konuk olan araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı, "Doğu Türkistan'da yaşanan Çin vahşetine Türkiye olarak göz yumamayız, göz yummamalıyız. Uygurların Doğu Türkistan'da neler yaşadıklarını çok iyi biliyoruz ve CIA, FETÖ üzerinden yapılan karartma çabalarına da kanmamalıyız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 21:07:00 - 2021-02-05 22:11:41
Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı: Doğu Türkistan'daki Çin vahşetine Türkiye olarak göz yumamayız!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

5 Şubat 1997’de, Doğu Türkistan’ın Gulca şehrinde 24 yıl önce bugün Çin’in Doğu Türkistan’daki dini özgürlüklere karşı gösterdiği aşırı müdahalesiyle meydana gelen olaylarda yüzlerce Doğu Türkistanlı acımasızca kıyıma uğramıştı. Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı canlı yayında o katliamı ve yaşanan Çin zulmünü anlattı.

Ayşe Müzeyyen Taşçı, "Doğu Türkistan'da yaşanan Çin vahşetine Türkiye olarak göz yumamayız, göz yummamalıyız. Uygurların Doğu Türkistan'da neler yaşadıklarını çok iyi biliyoruz ve CIA, FETÖ üzerinden yapılan karartma çabalarına da kanmamalıyız." dedi.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=DgEomUR8lkA&feature=youtu.be

 

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