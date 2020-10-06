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Aktüel Araştırma: Okyanusların tabanında 14 milyon ton mikro-plastik atık bulunuyor
Aktüel

Araştırma: Okyanusların tabanında 14 milyon ton mikro-plastik atık bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:15:48 -
Araştırma: Okyanusların tabanında 14 milyon ton mikro-plastik atık bulunuyor

ANKARA (AA) - Bilim insanları okyanusların tabanında 14 milyon ton mikro-plastik atık olduğu tahmininde bulundu.

Avustralya'daki İngiliz Uluslar Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütüne (CSIRO) bağlı araştırmacılar, sonuçlarını "Frontiers in Marine Science" dergisinde yayımladıkları araştırmada, okyanus derinliklerindeki plastik kirliliğinin tahminlerden çok daha büyük boyutlarda olduğunu gözler önüne serdi.

Avustralya'nın güneyindeki Büyük Avustralya Körfezi'nin 380 kilometre açıklarında ve 3 bin metre derinlikte numune toplayan araştırmacılar, her 1 gram okyanus tortusunda 5 milimetreden küçük 1,26 mikro-plastik parça bulunduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, bunun okyanus tabanında 14 milyon ton mikro-plastik bulunduğuna işaret ettiğini belirtti. Bu, okyanus tabanının, yüzeydeki plastik miktarından 35 kat fazla atığı barındırdığı anlamına geliyor.

Araştırmaya önderlik eden okyanus bilimci Justine Barrett okyanuslara ulaşan plastik atıkların burada çözüldüğünü ve ayrışan mikro parçaların okyanus tabanına çöktüğünü anımsatarak, "Okyanus derinlikleri dahi plastik kirlilikten etkileniyor." ifadesini kullandı.

Bilim insanları plastik kirliliği bu kuşağın en önemli çevre problemlerinden biri olarak görüyor. Plastik kirlilik, doğal çevreyi ve canlı yaşamını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakırken insan sağlığı için de ciddi riskler ortaya çıkarıyor.

Dünyada plastik tüketimi ve buna bağlı olarak plastik atıklar giderek artıyor. Bilim insanları mevcut eğilimin sınırlanması halinde dahi 2040 yılında dünyada karalar ve denizlerdeki plastik atık miktarının 710 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyor.

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