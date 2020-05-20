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Aras Nehri’ne düşen danayı AFAD kurtardı

Erzurum’un Horasan ilçesinde dana, Aras Nehri’ne düştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:12:57 -
Aras Nehri’ne düşen danayı AFAD kurtardı

Erzurum’un Horasan ilçesinde dana, Aras Nehri’ne düştü. AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu, dana düştüğü yerden kurtarıldı.


Horasan ilçesinin Akçataş Mahallesi’nde bir vatandaş, ineklerini otlatmak için dışarı çıkardı. O sırada sürüden kaçan dana, Aras Nehrine düştü. Nehre düşen dana yüzerek ağaçlık bölgeye çıktı. Köylüler kendi imkanlarıyla danayı kurtaramayınca 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından Aras Nehri’ne düşen dana kurtarıldı. Aras Nehri’nden botla çıkarılan dana sahibine teslim edildi.

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