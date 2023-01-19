Araplar Türkiye'ye onu almaya geldi! Sürpriz gelişme

Galatasaray’a beklediği transfer müjdesi Suudi Arabistan’dan geldi.

Fotospor'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın Al-Khalee ekibi, Patrick van Aanholt için kapıyı çaldı. Sezon sonuna kadar maaşını karşılama kaydıyla herhangi bir kiralama bedeli ödemeden Hollandalı sol beki istedi.

Galatasaray kiralama bedeli istemiyor. Ancak van Aanholt’un sözleşmesine “kesin satın alma” opsiyonu eklemeye çalışıyor. Sarı-kırmızılılar 1.5 milyon euro’luk rakama bile razı. Ancak Suudi ekibi bu maddeye karşı çıkıyor.

Bu arada van Aanholt, Suudi ekibinin yöneticileri ile ilk görüşmeyi yaptı. Transfer teklifine sıcak baktığını iletti. Anlaşmanın yapılması Okan Buruk’un en büyük beklentisi.

Suudi ekibinin kadrosunda daha önce Süper Lig’de forma giyen Poko ve Cikalleshi gibi oyuncular yer alıyor. Van Aanhlot giderse sorun yaşamayacak.