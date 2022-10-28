Araplar Türkiye'nin 3 devini satın alacak! İşte bu kötü haber

Gazeteci Cem Semercioğlu, Şenol Güneş'in Beşiktaş'a olan transferini yazdı ve çok ilginç bir tespitte bulundu: Bu gidişle Arap sermayesi üç büyükleri satın alacak. İşte o yazı...

Medyatava'danCem Semercioğlu, Şenol Güneş transferini yazdı:

Neredeyse tüm kulüplerin ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar herkesin malumu, hareket edilebilecek alan oldukça kısıtlı.

Bu yüzden de hiçbir kulüp, hiçbir kurum, hiç kimse düşündüklerini, planladıklarını hayata geçiremiyor.

Dolayısıyla böyle bir ortamda kulüp borçlarının ödenemeyecek, yönetilemeyecek hale gelmesi ortalıkta en sık duyduğumuz cümlelerden.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetim Kurulu’da seçim çalışmalarında bu noktaya vurgu yaptı ve ilk hedeflerinin öncelikli olarak gider gelir dengesini sağlıklı kılmak ve yönetilebilir, planlanabilir bir bütçe üzerine çalışmak olduğunu, bunun için gerekirse çok radikal kararlar alacaklarını söyledi ve destek de gördü, yönetim bir ikinci dönem daha Ahmet Nur Çebi başkanlığına teslim edildi.

Bu mali krizlerden çıkış yolunun da alt yapıya önem vermek, öz kaynak düzeninden yetişecek futbolcuların ciddi rakamlara satışını gerçekleştirmek, transfer harcamalarını minimize etmek, ucuz maliyetli fırsat transferlerine yönelmek olduğu herkesin dillendirdiği çözümler olarak sosyal medyada milyon kez okumuşuzdur.

Bu bakış açısı ile Beşiktaş Yönetimi Valerian İsmael transferini gerçekleştirdi, ümit vadeden, gelecek konusunda çok şey beklediklerine inandıkları genç bir hoca ile senelik 750 bin, tazminatı da 300 bin Euro gibi makul rakamlara anlaştılar.

İşte Beşiktaş yönetiminin yönetime talipken söz ettiği radikal kararlar bunlardı ve destek verdik, hatta ikinci bir dönem için de seçtik.

Ve sezonun 12.haftasına girerken alınan kötü/tatmin edici olmayan sonuçlar ve taraftar baskısı sonucu Valerian İsmael ile yollar ayrılıyor.

Yerine elbette bilindik seslerin yükselmesiyle şu sıralarda Şenol Güneş ile Beşiktaş yönetimi bir kez daha anlaşmak üzere. Bedel olarak ta sezon sonuna kadar 1.5 Milyon Euro söylentileri ortalıkta dolaşıyor, bu Şenol Güneş’in Beşiktaş’a maliyetinin senelik 2.5 milyon Euro’dan aşağıya olmayacağı anlamına geliyor.

Oh ne güzel rakamlar bunlar… Bağış kampanyaları düzenleyen kulüpler, bu ekonomik buhranda, taraftar ve sosyal medya baskısı ile har vurup harman savurmaya devam ediyorlar. Kanımca bu borçlar artık ödenemez ve önümüzdeki sezon dünyaca ünlü milyarderlerin, Arap sermayesinin, kayyumların kulüplere ellerini ovuşturduklarını bugünden görüyoruz.

Anladığımız dil, UEFA’nın mali kriter ve zorunlulukları, sopa yani!.

Herkesin bildiği o meşhur söze çağrışım yaparak bitirelim…

Şenol Güneş vardı da biz mi getirmedik?