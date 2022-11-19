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Ekvador Milli Takımı ile Katar'da mücadele edecek olan Enner Valencia'ya Katarlı futbol kulüpleri yoğun ilgi gösteriyor. Arap takımlarının Valencia'nın performansına göre Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği ifade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 18:01:00 -
Araplar o ismi almak için her an Türkiye'ye gelebilir! Tüm gözler onun üzerinde

2022 Dünya Kupası'nda Ekvador forması giyecek olan Enner Valencia'ya Katar kulüplerinin büyük ilgisi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'yi 2022 Dünya Kupası'nda Michy Batshuayi ile birlikte temsil edecek isimlerden bir tanesi olan Enner Valencia, Katar kulüplerinin yakın markajına girmiş durumda... Pazar günü dev organizasyonun açılış maçında ev sahibi Katar ile Ekvador karşıya karşıya gelirken Katar basının en çok Valencia'ya ilgilisi olduğu görülüyor. Çıkan haberlerde Katar kulüplerinin Enner Valencia'yı yakın markaja aldığı ve menajerine çok cazip teklifler sunmak için sırada bekledikleri ifade edildi.

Valencia'ya gelecek tekliflerin yıllık 3.5 milyon Euro'yu bulabileceği, kontratının son senesinde olmasından dolayı bu durumun Fenerbahçe'yi zor duruma sokabileceği öne sürüldü. Valencia şu anda Fenerbahçe'de yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor. Fenerbahçe'de bu sezon harika işler çıkartan ve Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alan Valencia için Fenerbahçe'nin Dünya Kupası sonrasında yeni bir teklif sunma ihtimalinin de bulunduğu gelen haberler arasında... (Takvim)

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