Arap ülkesinden Türkiye sınırına asker yığma kararı! Resmen duyurdular

Bağdat yönetimi, İran ve Türkiye sınırındaki güvenliği güçlendirmeyi amaçlayan adımlar atmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Irak'ın İran ve Türkiye ile olan sınır bölgesinde 200'den fazla askeri kontrol noktası kurmayı ve bu noktalara 3 binden fazla sınır muhafızı konuşlandırmayı düşündüğü bildiriliyor.

El Arabi el Cedid'in haberine göre Bağdat yönetimi, Irak ordusu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri ile iş birliği içerisinde İran ve Türkiye'nin Irak kuzeyine saldırılarına karşılık olarak sınır bölgesine askeri birlikler konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Irak ordusu yetkilileri, sınıra konuşlandırılacak askerlerin birçoğunun IKBY'den getirileceğini belirtiyor.

Öte yandan Türkiye ve İran ile olan sınır bölgesine yüksek teknolojili güvenlik kameralarının yerleştirileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News