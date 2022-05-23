Arap ülkesinden Türkiye-İsrail görüşmesi öncesi kritik açıklama! 'Ankara'nın hamlesini karşı çıkacaklar'

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Türkiye-Filistin ilişkilerinin tarihi temeller üzerine dayalı ve güçlü olduğunu belirterek, 'Türk hükümeti ve devletinin Filistin halkının çıkarına çalışacağına dair bizim inancımız tam.' dedi. Kendisinin de Çavuşoğlu ile güçlü bir ilişkisi olduğunu aktaran Maliki, 'Birlikte Filistin halkının sıkıntılarını gidermek, Filistin halkının haklarını korumak için çalışıyoruz.' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Filistin ve İsrail'e gerçekleştireceği ziyaret öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Maliki, iki ülke arasındaki ilişkiler, Filistin-İsrail meselesi, ABD yönetiminin Filistin meselesine yaklaşımı, Rusya ile ilişkiler ve Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye-Filistin ilişkileri hakkında Maliki, "Türkiye ile Filistin ilişkileri, tarihi temeller üzerine kurulu, uzun süreye dayalı ve güçlü. Bizler bu tür bir ilişkiden dolayı gurur duyuyoruz. Bu ilişki farklı yollar ve yöntemlerle güçlendirilmiş ve geliştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Maliki, iki ülke arasındaki ilişkinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas nezdinde "en üst düzeyde" sürdürüldüğüne işaret etti.

"Türkiye ile birlikte çalışıyoruz"

Kendisinin de Çavuşoğlu ile güçlü bir ilişkisi olduğunu aktaran Maliki, "Birlikte Filistin halkına yapılan zulmü, Filistin halkının sıkıntılarını gidermek, Filistin halkının haklarını korumak için çalışıyoruz. Türk hükümeti ve devletinin, Filistin halkının çıkarına çalışacağına dair bizim inancımız tam." diye konuştu.

Maliki, Çavuşoğlu'nun Türk hükümetinden temsilcilerin bulunduğu bir heyetle Filistin'i ziyaret edecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Türk-Filistin Ortak Komite Toplantısının ikinci oturumu sonucunda ikili anlaşmalar imzalanacağını ve bu ilişkinin "daha da ileriye taşınacağına ve çeşitlendirileceğine dair inançlarının tam olduğunu" kaydetti.

Sorun Türkiye ve Filistin değil İsrail

Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini geliştirmesinin Filistin meselesine katkısına ilişkin soruyu yanıtlayan Maliki, "Türkiye her zaman ön alıcı olmak istiyor, meseleleri çözmeye çalışıyor. Sorun Türkiye veya Filistin'de değil, sorun İsrail'de." ifadesini kullandı.

Maliki, Tel Aviv'in Filistin-İsrail siyasi müzakerelerine karşı çıktığını belirterek, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in "iki devletli çözüme, müzakereye ve bağımsız, egemen bir Filistin devletine karşı olduğunu dile getirdiğini" söyledi.

İsrail tarafında siyasi bir muhatap ve irade bulunmadığını kaydeden Maliki, "Türkiye veya başka bir ülke tarafından başlatılacak herhangi bir girişimin İsrail tarafında karşılık bulacağına inanmadığını" dile getirdi.

Maliki, Türkiye'nin "siyasi müzakerelerin başlaması, iki devletli çözümün somutlaşmasına ilişkin iyi yaklaşımı ve niyetleriyle İsrail tarafında kesin bir itirazla karşılaşabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin olgunlaşmasının beklenmesi gerektiğini ifade eden Filistin Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

"Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkinin olgunlaştığını, Türkiye'nin Filistin halkına hizmet etmek için İsrail'e baskı kurabildiğini görebilmeliyiz. Ben öncesinde kardeşim Çavuşoğlu ile baş başa görüşmemizde, bu ilişkinin (Türkiye-İsrail) nereye varmasını, Filistinlileri bu açmazdan nasıl çıkarmak istediğini kendisinden dinlemek istiyorum."