Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 275'e, Umman'da 84'e yükselirken, yeni vefat kaydedilmeyen Fas, Filistin, Bahreyn, Libya ve Lübnan'da ise vaka sayıları arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve 683 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, son verilere göre toplam can kaybının 275'e, vaka sayısının da 33 bin 823'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 23 bin 288'e ulaştığı ifade edildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının 84'e çıktığı belirtildi.

Son 24 saatte 689 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 18 bin 887 olduğu kaydedilen açıklamada, 177 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 4 bin 329'a ulaştığı bilgisi verildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 18 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu bildirildi.

Böylece toplam vaka sayısının 8 bin 455'e çıktığına işaret edilen açıklamada, 59 kişinin daha sağlığına kavuştmasıyla iyileşen hasta sayısının 7 bin 496'ya ulaştığı ifade edildi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği basın toplantısında, bir kişinin daha enfekte olduğunu ve vaka sayısının 663'e yükseldiğini açıkladı.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmediğini aktaran Keyle, iyileşen sayısının ise 565'e ulaştığını duyurdu.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 469 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 16 bin 200'e, iyileşen hasta sayısının ise 11 bin 109'a ulaştığı bildirilen açıklamada, virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmediği bilgisi paylaşıldı.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede 27 kişinin daha enfekte olduğu duyuruldu.

Açıklamada, şu ana kadar ülkede tespit edilen vaka sayısının 359'a yükseldiği belirtildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 20 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu kaydedildi.

Böylece Lübnan'da virüsün ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 1388 oldu.





