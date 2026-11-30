Arap Koalisyonu, Yemen’de 16 askeri hedefi vurduğunu açıkladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan’ın batısına yönelik saldırı girişimine karşılık olarak Yemen’de operasyon düzenlediğini duyurdu. Koalisyon, Sana, Saada ve Amran vilayetlerinde Husilere ait 16 askeri hedefin imha edildiğini öne sürdü.
Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, operasyonun Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alma girişiminin ardından gerçekleştirildiğini belirtti. Maliki, Saada’da sivillere ve yerleşim yerlerine yönelik saldırılarda kullanıldığını savunduğu bir Husi karargâhının da vurulduğunu açıkladı.
Maliki, Husilerin, Suudi Arabistan’ın batı bölgesini hedef alma girişimine askeri karşılık verdiklerini belirterek, Sana, Saada ve Amran vilayetlerinde Husilere ait 16 askeri hedefin imha edildiğini kaydetti.
Sözcü Maliki ayrıca, “Saada vilayetinde sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan” saldırılara karışan Husilere ait bir karargahın da vurularak imha edildiğini açıkladı.
- Yemen'deki çatışmalar
Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle ülkede görece sakin bir dönem yaşanırken, temmuz ayından bu yana çatışmalar yeniden tırmandı.
İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füzeler ve İHA'larla hedef alıyor.