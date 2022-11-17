Arap devi duyurdu: Türkiye'den eleman alma kararı aldık

Emirates Grubu, Türkiye'de IT uzmanı arayışına başladı. 800'den fazla bilişimci alımı yapılacak.

Emirates Grup, işe alım sürecini 22 Kasım tarihinde İstanbul’da gerçekleştireceği özel bir bilgilendirme oturumu ile başlatacak.

Önümüzdeki birkaç ay boyunca, Emirates, yazılım mühendisliği, DevOps, hibrit bulut, Çevik teslim, teknik ürün yönetimi, dijital işyeri, siber güvenlik, IT mimarisi, inovasyon ve hizmet yönetimi alanlarında çeşitli roller için 800’den fazla IT uzmanını işe alacak.

Emirates Operasyon Direktörü Adel Al Redha yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dubai, teknoloji uzmanlarının geleceğin uygulamalarının geliştirilmesinde çalışmayı arzuladığı dünyadaki ilk 10 şehirden biridir. Global bir havayolu şirketi olarak, sürekli ürün yenileme ve operasyonlarımızda verimlilik için çalışıyor, teknolojik gelişimden faydalanmak ve çalışanlarımızın becerilerini geliştirmek için yarına yatırım yapıyoruz. IT personelimizin bir parçası olacak yeteneklerle şirketimizde çalışmak için istekliyiz. Hazırlık aşamasında olan bir dizi heyecan verici ve zorlu, teknoloji ve inovasyon projelerimiz var. Bunlardan bazıları günlük süreç ve faaliyetimizi şekillendirecek. Tüm bunların teknoloji profesyonellerinin hayal ettiği kariyerin temelini oluşturduğunu biliyoruz."

Projeler

Grubun IT ekibi genelde Dubai ve tüm dünyadaki 40’tan fazla marka ve işletme için B2C, B2B, destek birimleri ve operasyonlarda son teknoloji projeler üzerinde çalışır.

Ekip, operasyonların yönetilmesine, gelirlerin artırılmasına, maliyetlerin sadeleştirilmesine, işletmenin ve çalışanların verimliliklerinin en üst düzeye çıkarılmasına ve şirket içi bağlılık sağlanmasına yardımcı olmak için gerçek katkılarda bulunan yazılım ve sistemleri tasarlar, kurar ve etkin şekilde yönetir. IT ekibinin gerçekleştirdiği yakın tarihli projeler arasında Emirates Premium Economy Class hizmetinin satışa sunulması, yapay zekâ modelleri kullanarak catering faaliyetlerinin optimize edilmesi, check-in için biyometrik teknolojisinin süreçlere dâhil edilmesi ve self-servis bagaj teslim hizmetinin devreye sokulması ile dnata’nın kargo ve kaynak yönetim sistemleri üzerine yaptıkları çalışmalar yer alıyor.

Teknoloji çalışanları, derinlemesine veri analizinden faydalanarak ve sektör lideriyle ortaklık çerçevesinde makine öğrenimi ve robotik teknolojisini uygulamaya koyarak ileri teknolojileri ve en yeni uygulamaları şirketin operasyonlarıyla buluşturmak ve esnek, kullanıcı dostu yolcu arayüzleri geliştirmeye başlamak için çok büyük imkânlara sahip.

Araçlar ve Teknolojiler

Bulut hizmetleri, mikro hizmetler, API yönetimi, etkinlik yayını, robotik, DevOps, yüz tanıma dâhil biyometrik, web tabanlı ve yerel mobil uygulama geliştirme ve ReactJS, full stack Java, .NET ve Python gibi modern programlama dilleri IT ekibine sunulan gelişmiş araçlar, teknolojiler ve kalıplardan bazıları olarak biliniyor.

Eğitim ve Gelişim

Eğitim, becerilerin geliştirilmesini ve çapraz beceri edinmeyi sağlayan bir dizi araç, teknoloji, teknik konu ve çevik teslimden oluşan derinlemesine derslerden oluşur. Ayrıca e-eğitim de sunulur ve teknolojide kadınlar desteklenir. Bunlar, bilgi paylaşım oturumları, teknoloji sohbetleri, hackathon’lar, kodlama festivalleri ve eğitim kamplarıyla desteklenir.

Teknoloji çalışanları ayrıca aktif ve güçlü bir coder topluluğunun, bir IT etkileşim merkezinin, bir teknoloji akademisinin, bir siber güvenlik ve hatta bir veri bilimi uygulaması forumunun da bir parçası olurlar.

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