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Arap Birliğinin "temsil düzeyi düşük" zirvesi Lübnan'da başlıyor

Zirveye Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz'in dışındaki liderler katılmıyor

20 Ocak 2019 Pazar 11:39
Arap Birliğinin "temsil düzeyi düşük" zirvesi Lübnan'da başlıyor

Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi, lider düzeyinde yalnızca Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz'in katılımıyla Lübnan'da başlıyor.

Başkent Beyrut'taki Kongreler Merkezi'nde düzenlenen Zirve'ye, "Suriye ve Libya'nın daveti" konularının tartışılması nedeniyle Arap liderlerin ilgi göstermediği belirtiliyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'dan davetiye alan üye ülkelerden Kuveyt, Tunus, Filistin, Irak, Ürdün ve Somali daha önce olumlu yanıtlar vermiş ancak birkaç gün kala bu ülkeler mazeret bildirerek Zirve'ye katılmayacaklarını iletmişti.

Zirve'ye katılamayacak olan Katar Emiri Şeyh Temim ise sürpriz bir şekilde karar değişikliğine giderek Cumhurbaşkanı Avn'a bizzat Beyrut'taki zirveye katılacağını iletti.

Beraberindeki heyetle bu sabah Lübnan'a gelen Katar Emiri Şeyh Temim, Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Avn tarafından resmi törenle karşılandı.

Dolayısıyla sadece Katar ve Moritanya'dan lider düzeyinde katılımın olduğu Zirve'ye, diğer ülkelerden ise başbakan, bakan veya Arap Birliğindeki daimi temsilci düzeyinde katılım gösterildi.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El-Ahbar gazetesinde yayımlanan haberde, "Libya'nın zirveye katılmayacağını" gerekçe göstererek, mazeret bildiren Arap liderlerin Lübnan'a olumsuz bir mesaj vermeye çalıştıkları öne sürüldü.

ABD ve Suudi Arabistan'ın Arap ülkeleri üzerindeki baskısından dolayı katılımın olmadığı da ikinci iddia olarak yer alan haberde, bu mazeretlerin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Orta Doğu turundan sonra gelmesine dikkat çekildi.

Zirve'ye üyeliği askıda olan Suriye rejimi davet edilmezken, Libya ise Şii Emel Hareketi mensuplarının bayrağını yakması ve buna tepki gösterilmemesi üzerine katılmayacağını açıklamıştı.

- Birliğin önceki ekonomik zirveleri

Kuveyt'te 2009 yılında "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle Dayanışma Zirvesi" temasıyla gerçekleştirilen ilk Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nde, Gazze'nin yeniden imarı üzerine birtakım kararlar alınmıştı.

Mısır'ın ev sahipliğinde 2011 yılında düzenlenen ikinci Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nde de bölgesel ortaklıklar yoluyla Arap toplumlarının ekonomik ve teknolojik olarak kalkınma konusundaki kararlılıkları teyit edilmişti.

Suudi Arabistan'da 2013 yılında yapılan Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nin üçüncüsünde de bir araya gelen liderler, Arap yatırımlarını üye ülkelere çekmek amacıyla bir taslak üzerinde anlaşmaya varmışlardı.

Arap Birliğinin 6 yıl aradan sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği ekonomik zirvenin dördüncüsünde de kalkınma konularının ele alınması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 11:39
  1. BEYRUT
  2. Lübnan

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