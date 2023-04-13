Arap Birliği üyelerinden Fas, talebi üzerine flaş karar: Savaş uçaklarına ABD onayı çıktı!

Ukrayna’nın Rus Ordusu’na karşı sıklıkla kullandığı HIMARS Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi, ihracat performansını sürdürüyor. Şubat 2022 sonrası birçok Avrupa ülkesi tarafından tedarik edilen HIMARS’a bu sefer Afrika’dan alıcı çıktı.

Fas, ABD’den 524.2 milyon dolar değerinde HIMARS tedarikinde bulunacak. Tedarik paketi; M142 HIMARS ÇNRA Silah Sistemi Aracını, 40 adet ATACMS Taktik Balistik Füzesini, 36 adet M31A2 Güdümlü Roketin, 36 adet M30A2 Güdümlü Roketini ve birçok sistem bileşeni ile lojistik ve eğitim paketlerini içeriyor.

Öte yandan ABD, Fas’a azami 250 milyon dolar bedel ile 40 adet JSOW Kanatlı Güdüm Kiti satışını da onayladı. Halihazırda Fas Hava Kuvvetleri’nin sabit kanatlı jet motorlu vurucu gücü; 22 adet F-5E/F, 23 adet F-16C/D ve 26 adet Mirage F-1C/E savaş uçaklarından oluşuyor. Ağırlıklı olarak F-16’ları kullanan Fas Hava Kuvvetleri’nin elinde; GBU-54 Lazer JDAM, GBU-31 JDAM ve Paveway II güdüm kitleri bulunuyor.

Fas, her bir JSOW mühimmatı için yaklaşık 6.25 milyon dolarlık ödeme gerçekleştirecek. 2017 yılında Tayvan’ın 56 adetlik JSOW talebi, 185.5 milyon dolar bedel ile onaylanmıştı. Tayvan her bir JSOW için 3.3 milyon dolar ödemişken; Fas ise yaklaşık 2 kat daha fazla bir bedel ile mühimmatları tedarik etmiş olacak.

SavunmaSanayiST-com tarafından derlenen bilgilere göre; Öte yandan Fas, son dönemde Türkiye’den de önemli savunma tedarikleri gerçekleştiriyor. Bayraktar TB2 SİHA, MAM-L Mini Akıllı Mühimmat ve bazı askeri haberleşme sistemleri, son dönemde Fas tarafından Türk savunma şirketlerinden tedarik edilen ürünler arasında yer alıyorlar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlginizi çekebilir→ Dünya devi Bayern Münih'te kriz sonrası flaş karar: Sadio Mane, Sane'yi fena darp etti! Resmen kadro dışı kaldı→ TIKLAYINIZ