Dünya devi Bayern Münih'te kriz sonrası flaş karar: Sadio Mane, Sane'yi fena darp etti! Resmen kadro dışı kaldı
Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final etabı ilk maçında Manchester City'e 3-0 mağlup olan Bayern Münih'te dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane, soyunma odasında yaşanan gerginliğin ardından takım arkadaşı Leroy Sane'ye yumruk atmıştı. Dünya futbolunu şaşkına çeviren bu olay sonrasında Alman ekibinden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... Takım arkadaşını yumruklamıştı! Resmen kararını verdiler: Leroy Sane'ye şiddet uygulayan Sadio Mane, kadro dışı bırakıldı...
Son dakika haberleri: Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final etabı ilk maçında Manchester City'e konuk olmuştu. Alman devi, müsabakadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmış ve tur şansını zora sokmuştu. İngiliz ekibine karşı aldığı ağır yenilgi sonrasında Bayern Münih soyunma odası karıştı.
MANE VE SANE TARTIŞTI
Bavyera temsilcisinin dünyaca ünlü futbolcusu Sadio Mane, karşılaşmanın ardından soyunma odasında Leroy Sane ile ciddi bir tartışma içine girdi.
YUMRUK ATTI, ÇILGINA DÖNDÜ
Senegalli yıldız, yaşadığı gerginliğin ardından takım arkadaşı Leroy Sane'yi yumrukladı ve üstüne çıkmaya çalıştı. Sinirden adeta çılgına dönen Mane'yi takım arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği belirtilmişti.
KADRO DIŞI BIRAKILDI
Bu gelişmeler üzerine Bayern Münih teknik heyeti ve yönetimi flaş bir karar aldı. Sadio Mane'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sezon başında Bayern Münih'e transfer olan ve 32 resmi maçta 11 gol - 5 asistlik bir performans sergileyen 31 yaşındaki futbolcu, 1940 dakika sahada kalmıştı.
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