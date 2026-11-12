11 Aralık’ta başlayacak: ChatGPT’de ses moduna düzenleme

CHATGPT SESLİ SOHBET ÜÇ SEÇENEKTEN TEKE İNİYOR: OpenAI bu yılın başında GPT-Live adlı yeni bir ses modeli sunmuştu. Gemini Live'a rakip olarak gelen model, sohbet robotuyla daha doğal konuşmak için Advanced ve Standard seslerin yanına eklenmişti. Bu nedenle ChatGPT'de aynı anda üç ayrı sesli seçenek vardı. Şimdi şirket bu yapıyı sadeleştiriyor. Odak noktası, sesli deneyimi GPT-Live üzerinden birleştirmek olacak. Ayrıca OpenAI, Advanced ve Standard modların özelliklerini de GPT-Live'a taşımayı planlıyor. Böylece kullanıcı tek bir ses seçeneğiyle karşılaşacak. Kısacası ChatGPT sesli sohbet için yol haritası belli: sesli konuşmalar GPT-Live'a kayacak. Advanced ses ise yalnızca video ve ekran paylaşımı özellikleri GPT-Live'a gelene kadar yaşayacak.