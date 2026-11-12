  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Büyük facia ucuz atlatıldı! 18 yolcu yanarak ölmekten kıl payı kurtuldu Maaş ve ikramiye isyanı büyüyor: Bartın’da 70 madenci kendini ocağa kapattı! GİSİAD’dan akit’e ziyaret Beta-karoten sayesinde... Herkes gözlere iyi geldiğini sanıyor! Havuçla ilgili bilinmeyen gerçek Doğumdan yıllar sonra bile devam ediyor! Bilim insanlarının araştırmalarına göre... Bu motosikletler asla devrilmiyor! İstanbul trafiğine kesin çözüm Türkiye'den vatanına... Kuyt'a ateşten gömlek! Küme düşmeme savaşı veren takım onu getiriyor 11 Aralık’ta başlayacak: ChatGPT’de ses moduna düzenleme Doğar doğmaz annelerinden koparıldılar! 41 yıl sonra duygulandıran kavuşma Bu yöntemler hayatınızda sorunun sebebi olabilir: Tartıda kilo kaybı göremeyenler dikkat!
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
11 Aralık’ta başlayacak: ChatGPT’de ses moduna düzenleme

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

11 Aralık’ta başlayacak: ChatGPT’de ses moduna düzenleme

OpenAI, chatgpt sesli sohbet özelliğinde yer alan advanced ve standard modlarını 11 aralık 2026 tarihinde kaldırarak tek seçenek olarak gpt-live sistemine geçiş yapacak.

#1
Foto - 11 Aralık’ta başlayacak: ChatGPT’de ses moduna düzenleme

OpenAI, ChatGPT sesli sohbet tarafında Advanced ve Standard ses modlarını 11 Aralık 2026'da kullanımdan kaldıracağını duyurdu. Şirket, sesli deneyimi tek bir çatı altında toplayacak. Ancak Advanced ses bu tarihte tamamen ortadan kalkmıyor.

#2
Foto - 11 Aralık’ta başlayacak: ChatGPT’de ses moduna düzenleme

CHATGPT SESLİ SOHBET ÜÇ SEÇENEKTEN TEKE İNİYOR: OpenAI bu yılın başında GPT-Live adlı yeni bir ses modeli sunmuştu. Gemini Live'a rakip olarak gelen model, sohbet robotuyla daha doğal konuşmak için Advanced ve Standard seslerin yanına eklenmişti. Bu nedenle ChatGPT'de aynı anda üç ayrı sesli seçenek vardı. Şimdi şirket bu yapıyı sadeleştiriyor. Odak noktası, sesli deneyimi GPT-Live üzerinden birleştirmek olacak. Ayrıca OpenAI, Advanced ve Standard modların özelliklerini de GPT-Live'a taşımayı planlıyor. Böylece kullanıcı tek bir ses seçeneğiyle karşılaşacak. Kısacası ChatGPT sesli sohbet için yol haritası belli: sesli konuşmalar GPT-Live'a kayacak. Advanced ses ise yalnızca video ve ekran paylaşımı özellikleri GPT-Live'a gelene kadar yaşayacak.

#3
Foto - 11 Aralık’ta başlayacak: ChatGPT’de ses moduna düzenleme

SESLİ KULLANIM NEREDEYSE İKİYE KATLANDI: San Francisco merkezli şirkete göre sesli kullanım, GPT-Live'ın çıkışından bu yana neredeyse iki katına çıktı. Üstelik OpenAI, ChatGPT'de sesi kullanan kişilerin neredeyse tamamının artık GPT-Live'ı tercih ettiğini söylüyor. Kararın arkasındaki gerekçe de bu. Bu nedenle sadeleştirme adımı, kullanıcıların mevcut tercihiyle örtüşüyor.

#4
Foto - 11 Aralık’ta başlayacak: ChatGPT’de ses moduna düzenleme

GÖRÜNTÜLÜ VE EKRAN PAYLAŞIMI İÇİN İSTİSNA: Advanced ses, canlı video ve ekran paylaşımı için kullanılmaya devam edecek. Çünkü bu özellikler henüz GPT-Live'da yok. GPT-Live bu yetenekleri kazandığında ise Advanced ses de tamamen emekliye ayrılacak. Öte yandan ChatGPT sesli sohbet kullanan herkes için ana seçenek GPT-Live olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emine Erdoğan, İsraillileri kovan ülkenin first lady’si Sajidha Mohamed ile bir araya geldi
Gündem

Emine Erdoğan, İsraillileri kovan ülkenin first lady’si Sajidha Mohamed ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Antalya’da 2025 yılının Nisan ayından beri İsraillilerin ülkeye girişine izin verme..
Doğan Bekin’den YRP’ye son bir şans! Yarın’a kadar özür gelmezse istifa edecek!
Gündem

Doğan Bekin’den YRP’ye son bir şans! Yarın’a kadar özür gelmezse istifa edecek!

Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in daha önce YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ile yaşanan krizin devam e..
Başkan Erdoğan 'bekletmeyin' talimatı verdi: O ismin dokunulmazlığı her an kaldırılabilir
Gündem

Başkan Erdoğan 'bekletmeyin' talimatı verdi: O ismin dokunulmazlığı her an kaldırılabilir

TBMM'de bekleyen 1000'i aşkın dokunulmazlık dosyasının, ağır suçlamalar içerenlerden başlanarak gündeme alınması için hazırlık yapıldığı bel..
Müftülüğün Kur’an kursunda kemalist ritüel… Yetkili isim açıklama yaptı
Gündem

Müftülüğün Kur’an kursunda kemalist ritüel… Yetkili isim açıklama yaptı

Çanakkale İl Müftülüğü’ne bağlı 4-6 yaş Kur’an kursunda 10 Kasım nedeniyle kemalist tören yapıldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler tar..
İzmir'deki patlamaya ilişkin sıcak gelişme
Gündem

İzmir'deki patlamaya ilişkin sıcak gelişme

İzmir'de bulunan HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 18 kişinin vefat ettiği patlamanın sonrası gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi...
Trafikte vandallık dehşeti: Magandalar yine can yaktı! Sopalar havada uçuştu
Gündem

Trafikte vandallık dehşeti: Magandalar yine can yaktı! Sopalar havada uçuştu

Trafikte yol verme kavgasında yine kan aktı, şehir magandaları ellerinde sopalarla dehşet saçtı. Masum vatandaşın canına ve malına kastedip ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23