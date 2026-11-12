11 Aralık’ta başlayacak: ChatGPT’de ses moduna düzenleme
OpenAI, chatgpt sesli sohbet özelliğinde yer alan advanced ve standard modlarını 11 aralık 2026 tarihinde kaldırarak tek seçenek olarak gpt-live sistemine geçiş yapacak.
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OpenAI, chatgpt sesli sohbet özelliğinde yer alan advanced ve standard modlarını 11 aralık 2026 tarihinde kaldırarak tek seçenek olarak gpt-live sistemine geçiş yapacak.
OpenAI, ChatGPT sesli sohbet tarafında Advanced ve Standard ses modlarını 11 Aralık 2026'da kullanımdan kaldıracağını duyurdu. Şirket, sesli deneyimi tek bir çatı altında toplayacak. Ancak Advanced ses bu tarihte tamamen ortadan kalkmıyor.
CHATGPT SESLİ SOHBET ÜÇ SEÇENEKTEN TEKE İNİYOR: OpenAI bu yılın başında GPT-Live adlı yeni bir ses modeli sunmuştu. Gemini Live'a rakip olarak gelen model, sohbet robotuyla daha doğal konuşmak için Advanced ve Standard seslerin yanına eklenmişti. Bu nedenle ChatGPT'de aynı anda üç ayrı sesli seçenek vardı. Şimdi şirket bu yapıyı sadeleştiriyor. Odak noktası, sesli deneyimi GPT-Live üzerinden birleştirmek olacak. Ayrıca OpenAI, Advanced ve Standard modların özelliklerini de GPT-Live'a taşımayı planlıyor. Böylece kullanıcı tek bir ses seçeneğiyle karşılaşacak. Kısacası ChatGPT sesli sohbet için yol haritası belli: sesli konuşmalar GPT-Live'a kayacak. Advanced ses ise yalnızca video ve ekran paylaşımı özellikleri GPT-Live'a gelene kadar yaşayacak.
SESLİ KULLANIM NEREDEYSE İKİYE KATLANDI: San Francisco merkezli şirkete göre sesli kullanım, GPT-Live'ın çıkışından bu yana neredeyse iki katına çıktı. Üstelik OpenAI, ChatGPT'de sesi kullanan kişilerin neredeyse tamamının artık GPT-Live'ı tercih ettiğini söylüyor. Kararın arkasındaki gerekçe de bu. Bu nedenle sadeleştirme adımı, kullanıcıların mevcut tercihiyle örtüşüyor.
GÖRÜNTÜLÜ VE EKRAN PAYLAŞIMI İÇİN İSTİSNA: Advanced ses, canlı video ve ekran paylaşımı için kullanılmaya devam edecek. Çünkü bu özellikler henüz GPT-Live'da yok. GPT-Live bu yetenekleri kazandığında ise Advanced ses de tamamen emekliye ayrılacak. Öte yandan ChatGPT sesli sohbet kullanan herkes için ana seçenek GPT-Live olacak.
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