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Aranan FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:29
Aranan FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan Fatih K.’nın ekipler tarafından yapılan sorgusunda İzmir’de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla arandığı anlaşıldı. Gözaltına alınan Fatih K., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından İzmir’e gönderilecek.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:29
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