Aramalar sabaha kadar sürdü! 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine 1 kilometre uzaklıkta ulaşıldı
Erzurum’da dün 11 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Gece boyunca da devam eden arama çalışmaları sonucu sabah vakti çocuğun cansız bedeni, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu.
Erzurum'un Horasan ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.
İlçeye bağlı Akçataş mevkisinde dün hayvan otlatmaya giderken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen 11 yaşındaki Doğan Polat için yapılan arama kurtarma çalışmalarına devam edildi.
AFAD ekipleri de arama çalışmalarına katıldı
Gece boyunca sürdürülen çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma timleri, uzman ekipler, özel eğitimli köpekler ile AFAD görevlileri katıldı.
Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmalar sonucu Doğan'ın cansız bedeni, su kanalına düştüğü yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki dere içerisinde bulundu.
Doğan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.