Aralarında Gezeravcı'nın da olduğu 30 astronot 6 Ekim'de Antalya'da çocuklarla buluşacak

Aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile uzay tarihinde ilklere imza atan isimlerin de bulunduğu 30 astronot, 6 Ekim'de Antalya'da çocuklarla buluşacak. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında düzenlenecek 'From Space to Sand-Uzaydan Kuma' etkinliğinde çocuklar sorularını doğrudan astronotlara iletebilecek, fotoğraf çektirip imza da alabilecek.

Uluslararası Uzay Federasyonu'nun her yıl sonbaharda farklı bir ülkede düzenlediği ve uzay sektörünün en büyük küresel buluşması olan kongre, 3-10 Ekim tarihlerinde ilk kez Türkiye'ye geliyor. Antalya'daki kongrenin ev sahipliğini Türkiye Uzay Ajansı üstlenecek; ABD'den Rusya'ya, Çin'den Japonya'ya dünyanın en önemli astronotlarının katılması bekleniyor.

Çocuklarla buluşma, Association of Space Explorers (ASE) iş birliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkı ve sponsorluğuyla Antalya Kum Heykel Müzesi'nde (Sandland) yapılacak. Uzay görevlerinde bulunmuş 25'in üzerinde astronot, 'Uzay Macerası ve Zaman Yolculuğu' temalı yaklaşık 200 civarında eserin yer aldığı müzede özel bir etkinlik gerçekleştirecek.

Türkiye'nin iki astronotu da buluşmada

Buluşmaya Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de katılacak. Gezeravcı, Axiom-3 göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giderek Türkiye'nin ilk insanlı uzay bilim misyonunu gerçekleştirdi; Atasever ise Virgin Galactic 07 ile yörünge altı araştırma uçuşu yaptı. Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'yı ülkenin ilk, Atasever'i ikinci astronotu olarak tanımlıyor.

İlk Arap kadın astronottan ilk Japon ISS komutanına

Antalya'daki buluşmaya katılacak isimler arasında, ülkelerinin uzay tarihinde ilklere imza atan çok sayıda astronot bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzaya çıkan ilk astronotu Hazzaa Al Mansoori, uzay yürüyüşü yapan ilk Arap olan ve 6 aylık ISS göreviyle en uzun Arap uzay misyonunu gerçekleştiren Sultan Al Neyadi, uzaya çıkan ilk Danimarkalı Andreas Mogensen, ilk İsviçreli astronot Claude Nicollier, ilk Rumen kozmonot Dorin Prunariu, uzaya çıkan ilk Avusturyalı Franz Viehböck ve Güney Kore'nin uzaya çıkan ilk vatandaşı Soyeon Yi bu isimler arasında.

Beş uzay uçuşunda toplam 500 günü aşkın süreyi uzayda geçiren Koichi Wakata, 2014'te ISS'in ilk Japon komutanı olarak tarihe geçti. STS-72, STS-92 ve STS-119 mekik görevlerinin yanı sıra Soyuz TMA-11M ve Crew-5 ekiplerinde de yer alan Wakata, Japonya'nın insanlı uzay çalışmalarının en deneyimli isimlerinden.

Nora Al Matrooshi ise 2021'de Birleşik Arap Emirlikleri Astronot Programı'na seçilerek hem ilk BAE'li hem de ilk Arap kadın astronot oldu. NASA'nın Astronot Adayı Sınıfı'ndan 2024'te mezun olan Al Matrooshi henüz bir uzay uçuşu gerçekleştirmedi. Aynı programdan Mohammad Al Mulla da NASA eğitimini tamamlayarak gelecekteki uzay görevleri için astronot yeterliliği kazandı.

ABD'li jeolog ve astronot Sian Proctor, tamamı sivillerden oluşan Inspiration4 ekibinde pilot olarak 2021'de yörüngeye çıktı; bir uzay aracını kullanan ilk siyahi kadın olarak uzay tarihine geçti. NASA'nın eski astronotlarından Drew Feustel ise üç uzay görevinde toplam 226 gün uzayda kaldı, dokuz uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

Listede Türkiye'den Gökhan Erdem de var

Etkinlik için paylaşılan katılımcı listesinde Türkiye'den Gezeravcı ve Atasever'in yanı sıra Gökhan Erdem'in adı da bulunuyor. Sunumdaki listede isimler; STS, Soyuz, Crew Dragon, Axiom, Blue Origin ve Virgin Galactic uçuşlarını kapsayan uzay görevleriyle birlikte sıralanıyor. Katılımcılar şöyle:

Türkiye: Alper Gezeravcı, Tuva Cihangir Atasever, Gökhan Erdem

Birleşik Arap Emirlikleri: Nora Al Matrooshi, Mohammad Al Mulla, Sultan Al Neyadi, Hazzaa Al Mansoori

ABD: Tony Antonelli, Jay Buckey, B. Alvin Drew, Drew Feustel, Tim Kopra, Mike López-Alegria, Tom Marshburn, Mark Polansky, Sian Proctor

İngiltere: Rosemary Coogan

Almanya: Reinhold Ewald

Macaristan: Tibor Kapu

Hollanda: André Kuipers

Danimarka: Andreas Mogensen

İsviçre: Claude Nicollier

Kanada: Julie Payette

Romanya: Dorin Prunariu

İsrail: Eytan Stibbe

Avusturya: Franz Viehböck

Japonya: Koichi Wakata, Naoko Yamazaki

İsveç: Marcus Wandt

Güney Kore: Soyeon Yi

Kapılar 19.00'da açılacak, kontenjan 150 çocuk

Özellikle 7-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik etkinlikte kapılar saat 19.00'da açılacak. 19.30-21.00 arasındaki 'Astronotlarla Buluşma' bölümünde çocuklar; uzay yolculukları, ISS'teki yaşam, yer çekimsiz ortam ve uzay araştırmalarına dair sorularını doğrudan yöneltebilecek. Programda fotoğraf çektirme ve imza için ayrı bir bölüm de oluşturulacak. Yoğun talep nedeniyle izdiham yaşanmaması için katılımcı çocuk sayısı 150 ile sınırlandırıldı.

Binlerce ton kumdan yapılan; uzayı, gezegenleri, bilim kurguyu ve insanlığın keşif serüvenini anlatan dev heykellerin arasında düzenlenecek etkinlikle, uzaya gitmiş astronotların geleceğin bilim insanı, mühendis ve astronot adaylarıyla buluşturulması amaçlanıyor.