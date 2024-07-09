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Yerel Aralarına alıp ölesiye dayak attılar!
Yerel

Aralarına alıp ölesiye dayak attılar!

Yeniakit Publisher
2024-07-09 11:32:00 - 2024-07-09 11:33:31

Şanlıurfa'da bir kişinin, bir grup tarafından ölümüne darp edildiği anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Bir site bahçesinde önü kesilen kişi, iddiaya göre akrabaları olduğu 6 kişilik grup tarafından tekme, tokat ve sopayla dakikalarca darp edildi. Site sakinlerinin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaştırıldı.

Ağır yaralanan kişi, ihbar üzerine ola yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Cep telefonu kamerasına yansıyan darp olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yorumlar

oflu baba

POLIS NE DIYE YAKALAYACAKSINIZ,KI TURKIYEDE ADAM DOVMENIN VURMANIN YARALAMANIN CEZASIMI VAR BAZI HAKIMLERIN SAVCILARIN VAZIFESINI YAPMAYIP SADECE HUKUMETI DUSURMEK ICIN SUCLUYU SERBEST BIRAKIP ORTALIGI KARISTIRMAK ICIN KARARLAR ALDIGINI BILMIYORMUSNUZ SANLI URFAYMIS SANLINIZ BATSIN VAHSI GODOSLAR BIR KISIYE ALTI KISI VURURMU ULAN KARAYILANIN FIRLATMALARI HAKIME SAVCIYA 
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