Aralarına alıp ölesiye dayak attılar!

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Bir site bahçesinde önü kesilen kişi, iddiaya göre akrabaları olduğu 6 kişilik grup tarafından tekme, tokat ve sopayla dakikalarca darp edildi. Site sakinlerinin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaştırıldı.

Ağır yaralanan kişi, ihbar üzerine ola yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Cep telefonu kamerasına yansıyan darp olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.

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