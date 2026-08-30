Arakçi’den ABD’ye enerji piyasası suçlaması: Trump’ı savaşta tutmak istiyorlar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD yönetimi, devam eden savaş ve küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Tahran’ın elde ettiği istihbarat sonuçlarına işaret eden Arakçi, enerji piyasalarını yönlendirmeye yönelik geniş çaplı girişimlerin tespit edildiğini aktardı.

“KİŞİSEL KAZANÇ İÇİN FİYATLARI ETKİLEMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Arakçi, ABD hükümeti içerisindeki bazı unsurların enerji fiyatları üzerinden kişisel çıkar sağlamaya çalıştığını belirterek, bu çevrelerin kamuoyunu yönlendirmek için medyayı kullandığını kaydetti.

İranlı Bakan, söz konusu girişimlerin yalnızca ekonomik çıkarlarla sınırlı olmadığını, ABD Başkanı Donald Trump’ın “kaybedilmiş bir savaşın” içerisinde tutulmasının da hedeflendiğini ifade etti.

SİYONİST YANLISI ÇEVRELERE SERT TEPKİ

Siyonist yanlısı aktörlere de tepki gösteren Arakçi, bu çevrelerin gerçekçi olmayan değerlendirmeler ve yönlendirmeler üzerinden savaşın devam etmesini teşvik ettiğine dikkat çekti.

Arakçi’nin açıklamasına göre Washington içerisindeki bazı çevreler, hem enerji piyasalarında fiyatları etkilemeye hem de Trump yönetiminin savaştan çıkış yolunu kapatmaya çalışıyor.

“BEDELİNİ ABD HALKI ÖDÜYOR”

İran Dışişleri Bakanı, izlenen politikanın ekonomik sonuçlarının ise doğrudan Amerikan vatandaşlarına yansıdığını belirtti.

Enerji piyasalarındaki gelişmelerin ABD ekonomisine getirdiği maliyete işaret eden Arakçi, Washington’daki bazı çevrelerin çıkarları uğruna sürdürülen politikaların gerçek bedelini ABD halkının hissettiğini ifade etti.