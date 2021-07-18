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İSLAM Arafe günü yapılacak duaların en faziletlisi hangisi? Arefe günü nasıl dua edilir? Arefe günü hangi dua edilir? Arefe günü yapılan dua hangisi?
İSLAM

Arafe günü yapılacak duaların en faziletlisi hangisi? Arefe günü nasıl dua edilir? Arefe günü hangi dua edilir? Arefe günü yapılan dua hangisi?

Arefe günü duası. Arefe günü fazileti merak ediliyor. Kuran Bayramı sevinci Türkiye’de olduğu gibi tüm İslam aleminde yaşanmakta. Arefe günü oruç tutulmasının yanında arefe günü dua etmenin fazileti bir hayli fazla. Zilhicce ayının ilk on günü çok dua edin, çok istiğfar edin özellikle de zilhiccenin 9. günü yani arefe günü oruç tutmayı ihmal etmeyin. Zira arefe günü tutulan oruçta hiç kimsenin sayamayacağı kadar sevap vardır. Peki arefe günü nasıl dua edilir? Arefe günü hangi dua edilir? Arefe günü yapılan dua hangisi? Arafe günü yapılacak duaların en faziletlisi hangisi?

Yeniakit Publisher
2021-07-18 23:09:00 - 2021-07-18 23:11:46
Arafe günü yapılacak duaların en faziletlisi hangisi? Arefe günü nasıl dua edilir? Arefe günü hangi dua edilir? Arefe günü yapılan dua hangisi?

Arefe günü dua etmek Rasulüllah (s.a.v) sünnetlerindendir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) hadisi şerifte şöyle buyurmuştur: “Arefe günü olduğu zaman Allah’u Teala rahmetini yayar, bunu nedenle o ünden çok (cehennemden) azad hiçbir günde yoktur. Her kim arefe günü Allah’dan (C.C) dünya ve ahiret istekleriyle alakalı bir hacetini dilerse kendisi için o isteğini yerine getirilir.”

Arefe duası!

En faziletli arafe duası hangisi? Peygamber Efendimiz (s.a.v) arefe duası hangisidir?

Arefe gününde oruç tutmanın fazileti ne kadardır?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

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