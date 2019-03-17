Babasını kaybettikten sonra düştüğü manevi boşluktan İslam’ı kabul ederek çıkan 53 yaşındaki İngiliz vatandaşı Cemal Jones, Mevleviliğe ilgi duyarak yerleştiği İstanbul’da sema ediyor. Cemal Jones “Aradığım huzuru İslam’da buldum. Şimdi çok mutluyum” dedi. Jones, Yenikapı Mevlevihanesi’nde yaptığı açıklamada, İslam’ı çok sevdiğini, çünkü Allah katında herkesin eşit sayıldığını ifade ederek, “Efendimiz Hazreti Muhammed döneminde insanları namaza çağıran Bilal-i Habeşi siyahiydi. Önemli olan insanların kalbinde olandır. İslam’da sevdiğim şey bu. Ben belki daha iyi eğitimliyimdir, daha iyi görünüyorumdur ama daha iyi biriyim diyemem” diye konuştu.

2012 yılında Londra’da manevi bir rehberin yönlendirmesiyle Mevleviliği keşfeden Jones, önce Konya’ya ardından da “semanın kalbi” olarak gördüğü İstanbul’a yerleşmiş.