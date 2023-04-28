Aracından zorla indirilen Filistinli şehid edildi!
Siyonist rejimin sözde askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da aracından zorla indirdiği bir Filistinliyi infaz etti.
Siyonist rejimin sözde askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da aracından zorla indirdiği bir Filistinliyi infaz etti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, siyonist rejimin sözde askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kenti yakınlarında yer alan Haris beldesinde bir Filistinliyi şehid ettiğini duyurdu.
Açıklamada, şehid edilen Filistinlinin, 39 yaşındaki Ahmed Yakup Taha olduğu belirtildi.
Olay anına ilişkin cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, siyonist rejimin sözde askerlerinin Taha'yı aracından zorla indirdiği, ardından defalarca ateş ederek şehid ettiği görülüyor. (İLKHA)
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