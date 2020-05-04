  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Aracı kalkacak et ucuzlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın devreye soktuğu Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesiyle aracıların ortadan kalkacağını belirten TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, böylelikle özellikle kırmızı ette fiyatların düşeceğini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:07:00 - 2020-05-04 11:13:23
Aracı kalkacak et ucuzlayacak

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, üretimden tüketime bir zincir oluşturacak DİTAP projesinin özellikle kırmızı et sektöründe aracıları ortadan kaldıracağını ifade ederek, “45 liraya üreticiden çıkan karkas kuzu eti, bazı kısımları ile 60 ila 105 lira arasında değişen fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Burada ne üretici ne vatandaş kazanamıyor, yalnızca aracı kazanıyor. Bu sistemle aracılar tamamen ortadan kaldırılacaktır” dedi.

Dijital tarım pazarı devri

Gazetecilerle video konferans yöntemiyle buluşan Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı’nı (DİTAP) devreye sokmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Dijital Tarım Pazarının uygulanmaya başlanmasıyla tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak” şeklinde konuştu. Kovid-19 nedeniyle hayvan pazarlarının kapalı olmasının da yalnızca aracının işine yaradığını, hayvanını pazara çıkaramayan küçük işletmelerin aracılara mal satmak zorunda kaldığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

Kazanan vatandaş olacak

DİTAP projesi hayata geçtiğinde üretici ile tüketici arasında köprü kendiliğinden kurulmuş olacak. Şu anda 45 liraya üreticiden çıkan karkas kuzu eti, kuşbaşı, pirzola gibi değişen ürünleriyle 60-105 lira arasında vatandaşa satılıyor. Burada ne üretici ne de tüketici kazanıyor. Yalnızca aracılar kazanıyor. Aracıyı ortadan kaldırmak için DİTAP projesine sahip çıkılmalı.

Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatandaş

Yine mi düşecek? Yeter artık düşürdüğünüz şu fiyatları. Et yiye yiye bir hal olduk. Nedir bu? ..
  • Yanıtla

Coşkunakademi

et fiyatları 3 yıldır aynı zaten.siz avrupada kilosu 7 euroya et değil tavuk bile vermezler.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı