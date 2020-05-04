Aracı kalkacak et ucuzlayacak

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, üretimden tüketime bir zincir oluşturacak DİTAP projesinin özellikle kırmızı et sektöründe aracıları ortadan kaldıracağını ifade ederek, “45 liraya üreticiden çıkan karkas kuzu eti, bazı kısımları ile 60 ila 105 lira arasında değişen fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Burada ne üretici ne vatandaş kazanamıyor, yalnızca aracı kazanıyor. Bu sistemle aracılar tamamen ortadan kaldırılacaktır” dedi.

Dijital tarım pazarı devri

Gazetecilerle video konferans yöntemiyle buluşan Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı’nı (DİTAP) devreye sokmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Dijital Tarım Pazarının uygulanmaya başlanmasıyla tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak” şeklinde konuştu. Kovid-19 nedeniyle hayvan pazarlarının kapalı olmasının da yalnızca aracının işine yaradığını, hayvanını pazara çıkaramayan küçük işletmelerin aracılara mal satmak zorunda kaldığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

Kazanan vatandaş olacak

“DİTAP projesi hayata geçtiğinde üretici ile tüketici arasında köprü kendiliğinden kurulmuş olacak. Şu anda 45 liraya üreticiden çıkan karkas kuzu eti, kuşbaşı, pirzola gibi değişen ürünleriyle 60-105 lira arasında vatandaşa satılıyor. Burada ne üretici ne de tüketici kazanıyor. Yalnızca aracılar kazanıyor. Aracıyı ortadan kaldırmak için DİTAP projesine sahip çıkılmalı.”