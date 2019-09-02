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Araç satışında trafik sigortası 15 gün devam edecek

Medyada çıkan ikinci el alınan araçlarda 15 gün süre ile alıcının, satıcıya ait mevcut araç sigortasını 15 gün süre kullanılabilmesinin kaldırıldığı haberleri ilişkin açıklama geldi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:06
Araç satışında trafik sigortası 15 gün devam edecek

Medyada çıkan ikinci el alınan araçlarda 15 gün süre ile alıcının, satıcıya ait mevcut araç sigortasını 15 gün süre kullanılabilmesinin kaldırıldığı haberleri ilişkin açıklama geldi. TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, ikinci el araç satışlarında, satın alınan aracın trafik sigortasının noter satış tarihinden itibaren 15 gün süresince aracın yeni sahibi tarafından kullanılabileceğini belirtti.



TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, ikinci el araç satışlarında, satın alınan aracın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının (Trafik Sigortası) noter satış tarihinden itibaren 15 gün süresince aracın yeni sahibi tarafından kullanılabileceğini belirtti.



Araç satışında eski araç sahibinin trafik sigortasını 15 gün süre ile kullanımı uygulamasının sona erdiğine yönelik olarak sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan haberleri değerlendiren TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:



“Daha önceki yıllarda araç satışı olduğunda, aracın eski sahibine ait trafik sigortası devir zeyli yapmak suretiyle yeni sahibine aktarılıyordu. Ancak, 2005 yılında yapılan değişiklikle devir zeyli uygulaması sona erdirildi. Mevcut durumda, araç satışı yapıldığı zaman, eski araç sahibinin trafik sigortası sona eriyor ve gün esasına göre ilgili sigorta şirketi tarafından prim iadesi yapılıyor. Aracın yeni sahibinin ise, 15 gün içerisinde almış olduğu araç için trafik sigortası yaptırması gerekiyor.



15 günlük süre geçerli


Son günlerde, sosyal medyada ve bazı basın organlarında aracın eski sahibinin trafik sigortasını 15 gün süre ile kullanımı uygulamasının kalktığına yönelik hatalı haberlerin çıktığına şahit oluyoruz. Halbuki hem Karayolları Trafik Kanununda hem de Trafik Sigortası Uygulama Esasları Yönetmeliğinde 15 günlük sürenin geçerli olduğuna ilişkin hükümler aynen muhafaza edilmektedir.



Diğer yandan, ikinci el araç alan vatandaşlarımız, unutkanlık ya da başka nedenlerle 15 günlük süre içerisinde sigorta yaptıramamaları halinde olası bir kaza durumunda ciddi tazminatlarla karşı karşıya gelebileceklerdir. Ayrıca, kolluk kuvvetlerince yapılan kontroller neticesinde, araç sigortası yaptırılana kadar trafikten men edilebilecektir.



Bu nedenle, vatandaşlarımıza araç alımı yapıldığında biran önce sigorta acentesine müracaat edilerek aracın trafik sigortasını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz”.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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