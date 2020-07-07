Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor
Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 10 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine de zam olarak yansımaya başladı. Motorin fiyatlarına bugün itibariyle yansıyan 10 kuruşluk artışın ardından benzine de 10 kuruş zam geliyor. Fiyat artışlarının bu gece pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Dün motorinde gerçekleşen 10 kuruşluk fiyat artışının ardından bu sefer de benzin fiyatları için zam gündeme geldi.
Piyasa uzmanlarının yenisafak.com'a verdiği bilgiye göre benzinin ton fiyatının 381 dolardan 397 dolara çıkmasının ardından iç piyasada kullanılan benzinin litresine de 10 kuruş zam geliyor.
Zamlı fiyatların bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.