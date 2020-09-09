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Ekonomi Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor

Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren 17 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 09:36:00 -
Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor

Son dönemde kurda yaşanan dalgalanmalarla akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Motorine en son dün itibariyle gelen 21 kuruşluk büyük indirimin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir güzel haber daha geldi.

17 kuruş indirim

Piyasa uzmanlarından alınan bilgiye göre motorin fiyatlarına bir indirim daha geliyor. Bu geceden itibaren gelmesi beklenen indirimin litrede 17 kuruş olacağı tahmin ediliyor.

Büyük zamlar yapılmıştı

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde motorin ve benzin fiyatlarına büyük zamlar gelmişti. Son olarak 20 Ağustos'ta benzin ve motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapılmıştı. Zam sonrası İstanbul'da benzin 6,73 TL'den motorin ise 6,23 TL'den satılıyordu.

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