Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geldi
Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş indirim yapıldı. İki gün önce de 21 kuruş indirim gelmişti.
İki gün önce gelen 21 kuruşluk indirimin ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir indirim haberi daha geldi.
Müjde niteliğindeki açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası yaptığı açıklamada motorin fiyatlarına 17 kuruş indirim geldiğini duyurdu.
İndirim pompaya bu gece yarısı yansıyacak
EPGİSsöz konusu indirimin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacağını aktardı.
İşte araç sahiplerini sevindiren o açıklama:
"Motorinin litresine 17 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim, pompa fiyatlarına da yansıyacak"