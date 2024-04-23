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Ekonomi Araç sahipleri, o tarihte indirim geliyor... Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? İşte 23 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları
Ekonomi

Araç sahipleri, o tarihte indirim geliyor... Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? İşte 23 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları

Yeniakit Publisher
2024-04-23 15:04:00 - 2024-04-23 15:47:28
Araç sahipleri, o tarihte indirim geliyor... Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? İşte 23 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Akaryakıt fiyatlarına 25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş civarında indirim bekleniyor. 23 Nisan 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 23 Nisan 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Öte yandan sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye gören 25 Nisan Perşembe gününden itibaren motorine indirim gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş civarında indirim bekleniyor.

Benzin fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor…

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 43,62 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Motorin: 42.20 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 44,47 TL

Motorin fiyatı: 43,09 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 44.71 TL

Motorin fiyatı: 43.34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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